Brennendes Schiff vor Kalifornien in Seenot – mehrere Tote befürchtet

Nahe der Insel Santa Cruz soll ein Schiff mit 39 Menschen an Bord in Brand geraten sein. Mehrere Rettungsteams seien entsandt worden, berichtete die Küstenwache am Montag auf Facebook.

Wie US-Medien berichten, konnten fünf Menschen in der nächtlichen Dunkelheit gerettet werden, 34 Passagiere werden noch vermisst.

The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd

— USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) 2. September 2019