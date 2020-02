Das letzte Wort ist mächtig

Illuzzi wird heute ihr Abschlussplädoyer halten, es ist die letzte Möglichkeit für die Staatsanwältin, die Jury von der Schuld des Angeklagten zu überzeugen. Mehr als 80 Frauen werfen Weinstein sexuelles Fehlverhalten vor, vor der Strafkammer des New York State Supreme Court geht es im Kern um schwere Übergriffe auf zwei Frauen.

Dass Illuzzi eine knappe Stunde vor Verfahrensbeginn bereits an ihrem Platz sitzt, passt. Vor Gericht wirkte die 57-Jährige mitunter wie eine übereifrige Schülerin. Manchmal konnte Richter James Burke seine Ungeduld kaum verhehlen, wenn Illuzzi aufsprang, um eine weitere Beschwerde gegen die Verteidigung vorzubringen.

Doch es gab auch andere Momente – Momente, in denen Illuzzi unter Beweis stellte, warum Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance sie auf diesen Fall angesetzt hatte. Im Kreuzverhör war sie messerscharf, stach selbst Verteidigerin Donna Rotunno aus, die als ausgewiesene Spezialistin für das «Zeugengrillen» vor Gericht gilt. Einen vermeintlichen Entlastungszeugen zerlegte Illuzzi regelrecht, am Ende erschien seine Aussage nicht wie ein Beitrag zur Wahrheitsfindung – sondern als Freundschaftsdienst an Weinstein.

«Sie wird versuchen, Sie aufzupeitschen!»

Rotunno hatte in ihrem Schlussplädoyer am Vortag auf die Gegnerin Bezug genommen. Illuzzis Abschlussstatement werde wohl gut sein, sagte Rotunno – «sie ist eine gute Anwältin». Es war kein Lob an die Konkurrentin, sondern eine Warnung an die Jury. «Sie wird versuchen, Sie aufzupeitschen!» Rotunno selbst inszenierte sich als Stimme der Vernunft. Es gehe nicht darum, Harvey Weinstein zu mögen, sagte sie ihn Richtung der Jury. Ihn für «vielleicht» oder «wahrscheinlich» schuldig zu halten, sei nicht genug. Während sie sprach, leuchteten auf dem grossen Bildschirm im Saal Folien mit den Grundsätzen des amerikanischen Rechtssystems auf. «Unschuldsvermutung», war dort zu lesen, und: «Beweislast».

Auch Illuzzi hat am Freitag Folien vorbereitet. Auf einer der ersten steht in Grossbuchstaben: «NO MOTIVE TO LIE» – kein Grund zu lügen. Auf der Staatsanwältin ruhen die Hoffnungen von insgesamt sechs Frauen, die im Zeugenstand über mutmasslich traumatische Erlebnisse gesprochen hatten und sich im Kreuzverhör von Rotunno und ihrem Team als Lügnerinnen und Manipulatorinnen verunglimpfen lassen mussten.