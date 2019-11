US-Behörden warnen Bevölkerung vor Löschwasser aus der Luft

Seit Wochen wüten in Kalifornien schwere Waldbrände. Eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung der Feuer spielen Löschflugzeuge. Aus der Luft können so Brandherde in unwegsamem Gelände bekämpft werden. Für die Bevölkerung können die enormen Wassermassen, die dabei abgelassen werden, jedoch auch zur Gefahr werden. Das zeigen Aufnahmen eines Versuchs der kalifornischen Behörde für Forstwirtschaft und Brandschutz (Cal Fire).