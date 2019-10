Der September 2019 egalisiert den Rekord

Die Temperatur habe um 0,95 Grad Celsius über dem Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts von 15 Grad gelegen, teilte die NOAA am Mittwoch mit. In der nördlichen Hemisphäre sei es mit 1,24 Grad Celsius über dem Durchschnitt sogar der wärmste September seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen.

JUST IN: #September 2019 ties with 2015 as warmest September on record for the planet, with average global temperature at 1.71°F above avg: @NOAANCEIclimate#StateOfClimatehttps://t.co/2U89QZjb3Mpic.twitter.com/5fORT954Jh

