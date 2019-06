Der Sommerbeginn bringt die erste Hitzewelle

Bereits zum Wochenbeginn muss laut MeteoNews mit 30 Grad gerechnet werden. Am Dienstag sind es dann verbreitet 32 bis 35 Grad. Im Wallis kann das Thermometer sogar auf 36 bis 37 Grad ansteigen. Neue Hitzerekorde seien möglich, schreibt MeteoSchweiz und vergleicht die Prognosen für Mittwoch mit Höchsttemperaturen aus früheren Jahren.

Übersicht der bisherigen Top-3 Höchsttemperaturen aus dem Messnetz der #MeteoSchweiz seit Messbeginn. Orange dargestellt die #Prognose für nächsten Mittwoch zum Höhepunkt der #Hitzewelle. Neue #Hitzerekorde sind im Bereich des Möglichen. pic.twitter.com/CufOs8amyS — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) 22. Juni 2019

Die Wärme bleibt auch die Nacht hindurch bestehen. Ab Wochenmitte sind Tropennächte möglich. Dies bedeutet, dass die Temperaturen in der Nacht nicht unter 20 Grad sinken.

Die Hitzewelle dauert voraussichtlich bis zum Sonntag in einer Woche an. Die höchsten Temperaturen erwarten die Meteorologen am Mittwoch oder Donnerstag. Sie empfehlen, am Nachmittag möglichst auf körperliche Anstrengungen zu verzichten, und während des Tages genügend Wasser zu trinken. Ab Montag gilt für die Deutsch- und die Westschweiz sowie im Tessin Gefahrenstufe 3.