«Die Kirche ist 200 Jahre lang stehen geblieben»

Um als Christen in einer zunehmend säkularisierten Welt zu bestehen, müsse sich die Kirche reformieren, sagte Franziskus in seiner traditionellen vorweihnachtlichen Ansprache vor den Beamten den Vatikans am Samstag.

Den Missbrauchsskandal in der Kirche und die jüngsten Enthüllungen über korrupte Finanzgeschäfte im Vatikan nannte Franziskus nicht beim Namen. Die Kirche solle sich aber mehr auf die «Verkündigung» und weniger auf die «Selbsterhaltung» konzentrieren, forderte der Papst.

«Wir sind nicht mehr unter einer christlichen Herrschaft, weil der Glaube - besonders in Europa, aber auch in grossen Teilen der westlichen Welt - keine Bedingung mehr für das Gemeinschaftsleben ist», so der Papst. Vielmehr werde der Glaube «abgelehnt, verspottet, marginalisiert und ausgelacht», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche weiter.