«Die Rettung kostet schnell 50'000 Franken»

Glück im Unglück: Alle sechs Verschütteten sind gerettet worden. (Video: Leserreporter 20 Minuten/Tamedia)

Und falls eine Lawine – wie in Andermatt geschehen – auf eine markierte Piste niedergeht, könne dies unter Umständen auch rechtliche Konsequenzen für die Verantwortlichen der Bergbahnen haben. «Die konkreten Umstände sind entscheidend», so die BfU.

Rega bleibt oft auf Kosten sitzen

Koordiniert wurde die gestrige Rettungsaktion von der Rega. An wen sie die Rechnung für ihren Rettungseinsatz sendet, weiss sie laut einem Mediensprecher noch nicht. Er gibt aber an, dass die Rega in vielen Fällen auf den Kosten sitzen bleibe und diese abschreiben müsse. Grundsätzlich bezahlten aber diejenigen Personen, die effektiv gerettet wurden oder deren Versicherungen.

Das kann teuer werden. Wie viel der Einsatz insgesamt kostete, kann der Mediensprecher in diesem Fall in der Nähe des Oberalppasses nicht beziffern. Da bei einem Lawineneinsatz jede Minute zähle, biete die Rega sofort nicht nur die eigenen Helikopter, sondern auch Hundeführer, SAC-Retter und allenfalls kommerzielle Helikopterunternehmen auf.

Pistenchef von Saas-Fee nimmt Kollegen in Schutz

Albert Hegner, der Pistenchef des Skigebiets Saas-Fee, wo in den Jahren 2011 und 2017 eine Lawine über die Piste rollte, schätzt die Kosten auf einen fünfstelligen Betrag: Der Rettungseinsatz am Donnerstag sei ein grosses Ereignis gewesen, es habe viel Personal gebraucht. Es seien wohl um die hundert Leute im Einsatz gewesen, vermutet er: «Da werden schnell mal 50'000 Franken fällig.»

Hegner nimmt den Pistenchef der Skiarena Andermatt-Sedrun in Schutz: «Als Pistenchef kann man nie garantieren, dass nichts passiert.» Er kenne den äusserst erfahrenen Mann persönlich. Für ihn ist klar: «Man hätte die Lawine nicht verhindern können.»

«Mich beschäftigt, dass oft der Pistenchef beschuldigt wird, er habe nicht genau hingeschaut», sagt Hegner. Die grosse Verantwortung dieses Amtes werde oft unterschätzt, besonders von den Gästen: «Sie stören sich einfach daran, dass eine Piste nicht offen ist.»

Hegner will niemandem die Schuld geben: «Weder einem Freerider noch einem Pistenchef.»