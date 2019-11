Diebe stehlen Juwelen aus Schatzkammer

Die Täter hätten gezielt eine Vitrine zertrümmert, deren Inhalt mitgenommen und seien geflohen, erklärt der Leiter Kriminalpolizei Dresden, Volker Lange. «In der betroffenen Vitrine lagen drei Juwelengarnituren. Zwei aus Diamanten bestehend, eine aus Brillanten», sagt Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Ob die drei Garnituren vollständig gestohlen wurden, könne sie noch nicht sagen, weil die Spurensicherung noch vor Ort sei. Die Garnituren beinhalten knapp 100 Schmuckstücke.

Diese Vitrine wurde von den Dieben gezielt zertrümmert. Foto: Screenshot Livestream

Ein genauer finanzieller Schaden lasse sich nicht beziffern, sagte Ackermann. «Wir können es gar nicht in einem Wert auflösen, da es unverkäuflich ist - es gibt keinen finanziellen Wert, mit dem wir arbeiten.» Ackermann sagte, der Materialwert der Schmuckstücke sei an sich nicht so hoch zu bewerten. Allerdings schreibt die deutsche «Bild» auf ihrer Website von einem Milliarden-Raub.

Die Täter sind durch ein Fenster in die Schatzkammer eingedrungen, sagt Lange. «Auf Videoaufnahmen sind zwei Tatverdächtige zu erkennen. Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass ausserhalb des Museums weitere Komplizen beteiligt waren.» Die Täter sind auf der Flucht. Es gebe «keinen Fahndungserfolg» zu vermelden, sagte der Dresdner Polizeipräsident Jörg Kubiessa am Montag vor Journalisten in der sächsischen Hauptstadt. Möglicherweise seien die Täter mit einem Auto geflüchtet.

Laut Kubiessa fahndeten bereits wenige Minuten nach der Einbruchsmeldung am frühen Morgen 16 Streifenwagen nach den Verdächtigen. Zudem wurden kurz darauf die an Dresden grenzenden Polizeibezirke, die Polizei in Brandenburg und die Bundespolizei informiert.

Das Grüne Gewölbe steht im Herzen der Stadt Dresden. Grafik: Tamedia

Sachsens Innenminister Roland Wöller sprach von «Kunstschätzen von unermesslichem Wert». Auch Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer zeigte sich am Montag entsetzt: «Nicht nur die Staatlichen Kunstsammlungen wurden bestohlen, sondern wir Sachsen!», sagte Kretschmer.