Diese Kamera erkennt, ob Sie am Steuer telefonieren

Die Kameras mit Infrarotblitz arbeiten demnach Tag und Nacht und bei jedem Wetter. Sie sind zum Teil fix installiert, kommen aber auch mobil auf Autoanhängern zum Einsatz. Ausgewertet werden die hochauflösenden Bilder mithilfe von künstlicher Intelligenz. Wenn das System einen möglichen Verstoss gegen die Regeln feststellt, werden die Bilder noch von Menschen überprüft.

Mit dem Handy am Steuer ertappt: Aufnahme einer neuen Kamera in New South Wales. Foto: Transport for NSW

Weiterhin erlaubt ist es, Telefonate per Freisprechanlage zu tätigen, wo die Hände frei bleiben. Illegal sind Videoanrufe, die Nutzung von Social Media und das Fotografieren. In den ersten drei Monaten erhalten Autofahrer, die erwischt werden, noch eine schriftliche Mahnung. Danach gibt es Bussen von umgerechnet bis zu 310 Franken sowie Strafpunkte, die ab einer bestimmten Anzahl zum Ausweisentzug führen.

«Es ist ein System, um die Kultur zu verändern», sagte der zuständige Polizeichef australischen Medien. Die Behörden wollen die Zahl der Todesopfer auf den Strassen dank der neuen Technologie innert zwei Jahren um ein Drittel senken. Während des Pilotprojekts von Januar bis April wurden 100'000 Autofahrer mit dem Handy am Steuer erwischt.

Bedenken wegen des Datenschutzes wischen die Behörden beiseite. «Wie bei anderen Programmen für Verkehrsüberwachungskameras gibt es strenge Kontrollen, um sicherzustellen, dass die vom System erfassten Bilder sicher gespeichert und verwaltet werden», schreibt Transport for NSW.