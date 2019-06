Drei Tote bei Geiseldrama in Zürich – Opfer identifiziert

Am Freitagabend berichteten mehrere Medien, dass es sich bei der Tat wohl um ein Beziehungsdelikt handelt. Den Berichten zufolge war eine der Frauen die Ex-Partnerin des Mannes und lebte nach der Trennung bei der zweiten Frau in der Wohnung, in der sich auch die Tat ereignete. Die Nationalitäten der Frauen sind noch unbekannt, der Mann ist ein Schweizer.

Eine Anwohnerin hatte «20 Minuten» von einem Streit und einem Schuss morgens um 5 Uhr berichtet. Sie habe gehört, dass jemand auf Spanisch geflucht habe. «Wir wurden angewiesen, die Läden zu schliessen und das Haus nicht mehr zu verlassen.» Dann seien weitere Schüsse gefallen. Polizisten umstellten das Haus. «Wir hatten Angst.» Wer im Haus wohnt, weiss die Anwohnerin nicht.

Der Polizei angedroht, die Geiseln zu erschiessen

In der Folge nahm ein Mann mit den Polizisten Kontakt auf, indem er aus dem Fenster zu ihnen sprach. Er gab an, zwei Frauen in seiner Gewalt zu haben und drohte damit, die beiden zu erschiessen, wenn sich die Polizei nicht sofort zurückziehe.

Inzwischen trafen weitere Polizeikräfte ein, darunter auch die Interventionseinheit Skorpion und Spezialisten der Verhandlungsgruppe, die sich im Hintergrund hielten und Kontakte in die Wohnung aufnahmen. Parallel dazu wurde die Örtlichkeit grossräumig von uniformierten Polizisten abgesperrt.