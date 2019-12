Ein fragwürdiger Polizeieinsatz

Die Menschen feiern das Vorgehen der Polizei

Das ist schon einige Jahre her, aber Indiens Medien schreiben wieder darüber. Und sie haben einen Namen für Sajjanar geprägt. Sie nennen ihn den «Encounter Cop». Im Jargon des Militärs bezeichnet ein «encounter» meistens ein Gefecht. In Indien wird der Begriff «encounter cop» nun zur Chiffre für den tapferen Volkshelden, der nicht nur festnimmt und verhört, sondern auch gleich erledigt, was Gerichte offenbar nicht schaffen.

Polizisten als Vollstrecker. Das finden viele Inder offenbar gut. Nachdem die Nachricht bekannt wurde, dass die mutmasslichen Vergewaltiger tot waren, umringten viele Leute die Polizisten vor Ort, von einer Brücke liessen sie Blumen auf sie herunterregnen, manche zündeten Feuerwerkskörper, in Freude darüber, dass die verdächtigen Männer auf freiem Feld getötet wurden, ohne Verfahren, ohne Urteil eines Gerichts.

Zwei Arten von Verbrechen schüren landesweit Emotionen: Terrorangriffe und Vergewaltigungen. Seit dem Fall einer Physiotherapeutin, die 2012 stundenlang in einem Bus in Delhi gequält und sexuell gefoltert worden war, hat kaum ein Gewaltakt so viele Proteste ausgelöst wie die Gruppenvergewaltigung und der Mord an der Tierärztin. Hinzu kam die Wut über eine weitere scheussliche Tat in Uttar Pradesh. Dort ist eine Frau, die vor Gericht gegen ihre Vergewaltiger aussagen wollte, auf dem Wege angezündet worden, sie hat den Angriff nicht überlebt.

Müssen Frauen erst sterben, damit man sie hört?

Frauen in Indien, die sich fragen, ob all dies jemals ein Ende nehmen wird, sind zunehmend irritiert über die grosse Widersprüchlichkeit, mit der die indische Gesellschaft auf sexuelle Gewalttaten reagiert. Wer sich umhört in Familien, spürt oft eine Mischung aus Sarkasmus, Wut und Angst. Frauen sagen, dass sie wohl erst qualvoll sterben müssten, bis ihre Leiden jene Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienten.