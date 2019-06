Empörung nach Festnahme von «Sea-Watch»-Kapitänin

In Deutschland stiess die Festnahme auf scharfe Kritik. Vor dem Hintergrund, dass Menschenleben zu retten eine «humanitäre Verpflichtung» sei, müsse die italienische Justiz die Vorwürfe nun schnell klären, forderte Aussenminister Maas.

Grünen-Chef Robert Habeck sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), der eigentliche Skandal seien «das Ertrinken im Mittelmeer, die fehlenden legalen Fluchtwege und ein fehlender Verteilmechanismus in Europa».

Der menschenrechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Frank Schwabe, forderte, Deutschland sollte künftig in Abstimmung mit seinen europäischen Partnern die Übernahme aller von deutschen Crews geretteten Migranten zusagen.

Appell an Merkel

Die Linke-Fraktion im Bundestag sieht Kanzlerin Angela Merkel und Aussenminister Maas in der Pflicht, sich für Racketes Freilassung einzusetzen. «Nicht jene, die Menschen retten, handeln illegal, sondern die Regierungen der EU, die sie ertrinken lassen», sagte Stefan Liebich, aussenpolitischer Sprecher der Fraktion, der Zeitung «Welt» (Montagsausgabe).

Die Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf starteten eine Spendenaktion für die Rechtskosten und Ausgaben der Kapitänin und der Hilfsorganisation. «Wer Menschenleben rettet, ist kein Verbrecher», hiess es in einem Spendenaufruf auf der Plattform Leetchi. Bis Sonntagvormittag waren bereits mehr als 240'700 Euro gespendet worden.

Salvini akzeptiert keine Belehrungen

Der italienische Innenminister Salvini wies die Kritik zurück. «Italien akzeptiert von niemandem Belehrungen», schrieb er auf Twitter. «Verbrecherische Kapitänin festgenommen, Piratenschiff beschlagnahmt, Höchststrafe für die ausländische Nichtregierungsorganisation», kommentierte er weiter.

Die «Sea-Watch 3» hatte am 12. Juni 53 Menschen vor der Küste Libyens gerettet. 13 von ihnen waren zwischenzeitlich an Land gebracht worden. Die übrigen wurden am Samstag in das Aufnahmelager auf Lampedusa gebracht, nachdem das Schiff im Hafen eingelaufen war.

Fünf europäische Länder – Deutschland, Frankreich, Finnland, Portugal und Luxemburg – hatten nach Medienberichten am Freitag zugesagt, Flüchtlinge von Bord des Schiffes aufzunehmen. Dennoch hatte die italienische Regierung weiterhin keine Genehmigung zum Anlegen erteilt und erklärt, auf «gesicherte Garantien» zu warten.