Epsteins Opfer wollen weiter klagen – Trump sorgt für Empörung

«Epstein ist weg, aber Gerechtigkeit muss trotzdem hergestellt werden», sagte Jennifer Araoz, eines der mutmasslichen Opfer. Sie wirft Epstein vor, sie als 15-jährige Schülerin in New York vergewaltigt zu haben. «Wir müssen mit den Narben seiner Taten für den Rest unseres Lebens klarkommen, aber er wird nie die Konsequenzen seiner Verbrechen spüren.»

«Jeffrey Epsteins Opfer wurden wieder einmal um die Gelegenheit betrogen, Gerechtigkeit herzustellen», sagte Jack Scarola, ein Anwalt aus Florida, der fünf mutmassliche Opfer vertritt. Mit seinem Tod seien wichtige Informationen zu möglichen Verbrechen für immer verloren, sagte Scarola. Mehrere Anwälte sagten aber auch, dass die Frauen nun gegen Epsteins Erben und mögliche Helfer vorgehen könnten, um entschädigt zu werden. Josh Schiller etwa, dessen Kanzlei neun mutmassliche Opfer vertritt, sagte, es sei möglich, dass «andere, die sich dazu verschworen haben, Epstein zu schützen, Beweise zu zerstören, Zeugen zu bezahlen oder auf andere Art und Weise den Mädchenhandel und pädophilen Missbrauch zu unterstützen», vor Gericht gebracht würden.

Die Opferanwältin Lisa Bloom appellierte mit Blick auf anstehende Schmerzensgeldklagen an Epsteins Nachlassverwalter, das Vermögen des Finanzberaters einzufrieren. Die Leben der Opfer seien durch dessen sexuelle Übergriffe zerstört worden, schrieb sie auf Twitter, «sie verdienen JETZT volle und faire Kompensation».

Ermittlungen von FBI und Untersuchung im Justizministerium

Epstein war am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr (Ortszeit) nicht ansprechbar in seiner Zelle aufgefunden und später im Krankenhaus für tot erklärt worden. Das FBI hat Ermittlungen aufgenommen. Neben den Untersuchungen der Bundespolizei leitete Justizminister William Barr auch interne Ermittlungen im Ministerium in die Wege. Dabei wird es vermutlich auch darum gehen, wie Epstein allem Anschein nach gleich zweimal versuchen konnte, sich das Leben zu nehmen. Barr hatte sein Entsetzen über den Suizid in Justizgewahrsam bekundet. «Der Tod wirft ernste Fragen auf.»

Kurz nachdem US-Medien den Tod des Unternehmers vermeldet hatten, begannen am Samstag die Spekulationen über die Umstände. Vor allem in den sozialen Medien kursieren seitdem diverse Verschwörungstheorien darüber, ob Epstein wirklich Suizid begangen habe oder nicht. Für grosse Empörung sorgte dabei US-Präsident Donald Trump, der einen Tweet des ihm nahestehenden Comedians Terrence Williams retweetete. Williams legte in seinem Tweet nahe, dass Bill Clinton etwas mit dem Tod zu tun gehabt haben soll. Epstein habe «Informationen» über den Ex-Präsidenten gehabt – und nun sei er tot.

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hatte im Juli Anklage gegen den Finanzberater und Multimillionär erhoben. Er wird beschuldigt, zwischen 2002 und 2005 mehr als 80 minderjährige Mädchen missbraucht zu haben. Epstein habe in New York und Florida einen illegalen Menschenhandelsring aufgebaut, heisst es in der Anklageschrift. Einige der Mädchen seien erst 14 Jahre alt gewesen und mit grossen Summen Bargeld angelockt worden. Epstein drohten bis zu 45 Jahre Haft. Er hatte auf nicht schuldig plädiert.