Er erinnert sich nicht mehr an seine Ehefrau – und heiratet sie erneut

Vor knapp neun Jahren wurde bei Bill Duncan Demenz diagnostiziert. Zu diesem Zeitpunkt waren er und seine Frau Anne bereits drei Jahre verheiratet. Über die Jahre verschlechterte sich sein Zustand kontinuierlich. «Dann, vergangenes Jahr, hatte ich Bill verloren, in dem Sinne, dass er nicht mehr wusste, wer ich war» sagte die 69-Jährige in einem Interview in der TV-Sendung This Morning. Auch Liebesbekundungen seien selten geworden, sie habe sich nur noch wie seine Pflegerin gefühlt. Dann aber, vor knapp drei Wochen, habe Bill angefangen, sich «wirklich aus dem Nichts» ihr gegenüber wie ein Verliebter zu verhalten. Er habe zum Besipiel davon gesprochen, mit ihr «für immer» Zeit verbringen zu wollen.

Couple marry again after husband with dementia proposes to wife he thought was his girlfriend https://t.co/WvhOjkHY4I — The Independent (@Independent) August 22, 2019

Erst, so erzählt es Anne Duncan, habe sie einfach nur nett geantwortet. Erst später sei ihr klar geworden, warum er sich so verhielt. «Ich habe ihn gefragt: Bill, willst du mich heiraten? Und er sagte Ja! Er war so erleichtert, dass ich endlich verstanden habe, was er versuchte mir zu sagen», sagte Anne Duncan in dem TV-Beitrag.

850'000 Menschen mit Demenz

Duncan hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass sich ihr Mann am nächsten Tag noch an seine Worte erinnern würde. Doch tags darauf fragte er sie nach dem konkreten Hochzeitsdatum. Also liessen sich die beiden ein zweites Mal trauen im Garten ihres gemeinsamen Zuhauses in Aberdeen, einer Stadt im Nordosten Schottlands.

In Grossbritannien leben – das ergibt sich aus 2015 erhobenen Daten der nationalen Alzheimer-Gesellschaft – etwa 850'000 Menschen mit Demenz. Und die Zahlen, da sind sich Experten sicher, werden wegen der Alterung der Gesellschaft in den kommenden Jahren steigen. Die meisten von Demenz Betroffenen sind an Alzheimer erkrankt. Vor allem für Angehörige ist das oft eine Herausforderung.

Die Zeremonie der Duncans fand am vergangenen Samstag statt. Sie habe keine 48 Stunden Zeit gehabt, um die Hochzeit vorzubereiten, erzählt Anne Duncan. Am Tag der Hochzeit, erzählt Anne Duncan, sei sie doch überrascht gewesen, wie «unglaublich glücklich» sie selbst gewesen sei. Eine Freundin habe die Erneuerung des Ehegelübdes vorgenommen. Man habe die Zeremonie extra so gehalten, dass Bill Duncan verstehen konnte, was passiert – dass er tatsächlich gerade heiratet.