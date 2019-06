Erste Unwetter ziehen vom Westen her ins Land

Wie MeteoNews mitteilt, sind am Lac Léman Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern gemessen worden. In Teilen des Kantons Bern ist es zu Hagelschauer gekommen.

Wie die «Berner Zeitung» berichtet, muss das Greenfield-Festival auf dem Flugplatz in Interlaken für eine Stunde unterbrochen werden.

Aus Südwesten rollt nun die Gewitterfront zusammen mit stürmischem Wind an. Weiter haben sich im Berner Oberland und in der Napfregion kleine aber giftige Gewitterzellen mit lokalem Hagel gebildet. Bild stammt aus Trub. Behaltet den Radar im Auge! (ps) https://t.co/IQ57DBFDQCpic.twitter.com/virGe5VQ9B — MeteoNews (@MeteoNewsAG) 15. Juni 2019

Im Verlauf des Abends ziehen die Gewitter dann quer über die Schweiz bis zum Bodensee und später in der Nacht nach Deutschland. Auch auf der Alpensüdseite kommen am späteren Nachmittag und am Abend kräftige Gewitter auf. Neben Starkregen, bei dem innerhalb von wenigen Minuten 10 bis über 20 Liter Regen pro Quadratmeter fallen können, dürfte auch die Blitzaktivität hoch sein.