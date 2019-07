Escort-Lady in Basler Wohnung betäubt und beraubt

Eine im Escort-Business tätige Frau ist in der Nacht auf Sonntag in einer Basler Wohnung betäubt und beraubt worden. Die Frau habe das Paar - beide etwa 40 bis 50 Jahre alt - in einer Wohnung an der Grosspeterstrasse besucht, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Plötzlich habe der Mann eine Faustfeuerwaffe gezückt und Geld verlangt. Seine Begleiterin habe darauf das Opfer gefesselt.