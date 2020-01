Ex-Freund von Whitney Houstons Tochter gestorben

Das US-Magazin «People» veröffentlichte ein Statement von Gordons Bruder: «Nicks Kampf im Leben war nicht einfach. Ich werde für immer dankbar sein, dass mein Gott einen kleinen Moment am Ende von Nicks Leben gewährt hat und ich seine Hand halten konnte, als er ging». Laut «People» starb Gordon angeblich an den Folgen von Drogenmissbrauch.

Bobbi Kristina Brown war im Januar 2015 bewusstlos in einer Badewanne in ihrem Haus in Atlanta gefunden worden. Nach einem monatelangen Koma starb sie im Juli 2015. Gerichtsmediziner wiesen in ihrem Blut Marihuana, Alkohol, Kokain und Morphium nach. Ihre Mutter, US-Superstar Whitney Houston, war 2012 unter ähnlichen Umständen tot in einer Badewanne aufgefunden worden.