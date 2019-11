Über 30 Eingeschlossene nach Bergbau-Unglück gerettet

Bei einer Explosion oder Verpuffung in der Bergbaugrube Teutschenthal in der Nähe von Leipzig sind am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Beide befinden sich im Krankenhaus, eine Person soll schwer verletzt sein, sagte eine Polizeisprecherin.

Inzwischen twitterte die Polizei, dass die 35 Menschen, die in rund 700 Metern Tiefe festsassen, geborgen werden konnten.

Alle Personen konnten geborgen werden.#Teutschenthal — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) November 8, 2019

Die Personen waren nach der Vepuffung in Sicherungsräumen festgesessen. Sie wurden vermutlich über einen intakten Schacht an die Erdoberfläche gebracht. Auch der Abteilungsleiter Bergbau im Landesamt für Geologie und Bergwesen, Uwe Schaar, sagte, dass es für die Grube spezielle Sicherungs- und Rettungsszenarien gebe. Nach der Rettung aller Bergleute sollte noch am Freitag die Suche nach der Unglücksursache anlaufen.