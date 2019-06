Familiendrama im Kanton St. Gallen

In der Nacht auf Donnerstag ist in einem Einfamilienhaus in Jonschwil im Kanton Sankt Gallen an der Wildbergstrasse ein Brand ausgebrochen. Die Strafverfolgungsbehörden gehen davon aus, dass Brandstiftung im Spiel ist.

Dies teilte die Kantonspolizei Sankt Gallen am Donnerstagmorgen in einer Medieninformation mit. Demnach setzte der Hausbesitzer nach einem Streit mit seiner Frau das Haus mutmasslich in Brand.

Die 38-jährige Frau konnte das Haus unverletzt verlassen. Der 72-jährige Mann flüchtete aber mit seinem Auto. Er habe sich im Laufe der Nacht mit einer Waffe selbst gerichtet, hiess es weiter im Communiqué. Trotz sofortiger ärztlicher Versorgung und trotz Aufgebot der Rega sei der Mann verstorben.