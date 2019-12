Sechs gekippte Anhänger – Tempo 60 auf der A1

Bereits in den frühen Morgenstunden war es stürmisch über dem Vierwaldstättersee. Video: Tamedia

Bis am frühen Nachmittag erwarten die Meteorologen Windspitzen von bis zu 130 km/h, auf den Alpengipfeln gar bis zu über 170 km/h. Die Wetterexperten empfehlen lose Gegenstände wie insbesondere Weihnachtsdekoration im Freien gut zu befestigen oder zu entfernen. Zudem seien Spaziergänge im Wald aufgrund der Gefahr von herunterfallenden Ästen gefährlich.

Für die Südschweiz sind neben dem starken Wind auch ergiebige Niederschläge vorhergesagt. In den Regionen Simplon, Tessin, Misox und Bergell könnten von Freitag bis Samstag 60 bis 120 Millimeter Regen fallen, so viel Wasser wie normalerweise im ganzen Monat Dezember fällt.

Nach dem Föhnsturm folgt eine Kaltfront

Nach dem Föhnsturm soll es bis auf 1000 Meter hinunter schneien: Am Freitagabend soll eine stürmische Kaltfront für eine deutliche Abkühlung sorgen.

Update der #Windspitzen bis 7 Uhr! Der #Föhnsturm wird bis gegen Mittag noch etwas stärker. Am Nachmittag bricht der Föhn dann zusammen, somit wird der Weg frei für eine Kaltfront. (rv) pic.twitter.com/f4ffOFVCHa — MeteoNews (@MeteoNewsAG) December 20, 2019

Der Föhn sorgt seit bald zwei Monaten immer wieder für Aufsehen. So viele Föhnphasen wie im November und Dezember habe es bisher eher selten gegeben, schreibt SRF Meteo. Grund seien die zahlreichen kräftigen Tiefdruckgebiete über dem nahen Atlantik.

Warme Nächte

In Altdorf wurden um Mitternacht genau 17 Grad Celsius gemessen. Auch anderswo zeigte das Thermometer für eine Dezembernacht sehr hohe Temperaturen an.

So wurde etwa in Sevelen im St. Galler Rheintal 16,1 und in St. Gallen Notkersegg 14,3 Grad Celsius gemessen, wie SRF Meteo am Donnerstagmorgen mitteilte. In Elm im Kanton Glarus und in Engelberg im Kanton Obwalden lagen die Höchstwerte bei 12,9 Grad Celsius.

Der Föhn erreichte in abgeschwächter Form auch die Höhenzüge des Mittellandes. So wurden auf dem Zürcher Uetliberg 12,8 Grad Celsius gemessen. Im Flachland war es allerdings frisch: Am Flughafen Zürich, der in rund zehn Kilometer Luftlinie Entfernung zum Uetliberg liegt, sanken die Temperaturen auf minus 1,6 Grad.