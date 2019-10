Grossbrand zerstört in Nordfrankreich 5200 Tonnen Chemikalien

Wie gefährlich die Stoffe seien, hänge unter anderem davon ab, in welcher Menge sie auftreten und in welcher Weise Menschen mit ihnen in Kontakt kommen, hiess es auf der Website weiter. Die Präfektur veröffentlichte eine Liste der verbrannten Stoffe.

Importante manifestation en direction de la Préfecture des habitants de Rouen inquiets après l’incendie du #Lubrizol.Direct a suivre sur @brutofficielpic.twitter.com/DPShs2V6yg — Remy Buisine (@RemyBuisine) October 1, 2019

In Rouen demonstrierten am Dienstagabend nach Angaben einer Gewerkschaft und der Polizei rund 2000 Menschen. Sie warfen dem Chemiekonzern Lubrizol und den Behörden vor, die Wahrheit über die Folgen des Brandes zu verschweigen.

Dicke Rauchwolken

In dem Lubrizol-Werk, das dem US-Milliardär Warren Buffett gehört, war am Donnerstag ein Grossbrand ausgebrochen, dicke schwarze Rauchwolken zogen über die 110'000-Einwohner-Stadt Rouen und das Umland. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Kontakt zu den Russpartikeln zu meiden und kein Obst und Gemüse aus dem Garten zu essen. Gleichzeitig ist seit dem Feuer der Verkauf von in der Region erzeugter Milch und anderen landwirtschaftlichen Produkten untersagt. Es handle sich dabei um reine Vorsorge, hiess es auf Behördenseite.

Die Ursache des Feuers ist weiter nicht bekannt. In dem Chemiewerk wurden Zusatzstoffe für Schmierstoffe hergestellt. Die Fabrik gehört in die sogenannte Seveso-Kategorie von gefährlichen Standorten, die besonders überwacht werden. Im italienischen Seveso bei Mailand war es 1976 zu einem verheerenden Chemieunfall gekommen.

Der Vorfall erinnert viele an die Kommunikation der französischen Regierung nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl 1986. Sie erweckte damals den Eindruck, die giftige Wolke würde an der Grenze zu Frankreich Halt machen.