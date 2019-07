Haftbefehl wegen Mordes beantragt

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sagte, die Tat erschüttere ihn. «Es macht fassungslos, dass Mutter und Kind vor einen einfahrenden Zug gestossen wurden. Die Aufklärung der abscheulichen Tat liegt jetzt in den Händen der zuständigen Behörden», sagte der Regierungschef.

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann sagte: «Es ist nicht zu ermessen, welches Leid mit dem Tod des Jungen über die Familie gebracht wurde, welch unermesslicher Schmerz. Den Angehörigen gilt mein tief empfundenes Beileid», erklärte er.

Auch weitere Politiker äusserten sich parteiübergreifend entsetzt. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hat seine Ferien unterbrochen, um Gespräche mit Sicherheitsbehörden zu führen. Im Anschluss will er sich am Dienstagnachmittag an die Öffentlichkeit wenden. Er äusserte sich «tief bestürzt» über die Tat, die er «auf das Schärfste» verurteilte.

«Der Täter wird für die Tat mit allen rechtsstaatlichen Mitteln zu Verantwortung gezogen werden», sagte Seehofer, warnte aber auch vor vorschnellen Bewertungen des Geschehens. Die Hintergründe müssten zunächst aufgeklärt werden.

«Ich bekomme diese Schreie nicht mehr aus meinem Kopf»Augenzeuge des Angriffs am Frankfurter Bahnhof

Ein Augenzeuge berichtet der «Frankfurter Rundschau», er habe von der Mannheimer Strasse alles sehen können. «Wie der ICE einfährt und wie plötzlich die Leute losschrien. Es waren Horrorschreie. Und dann sah ich, wie der Täter weglief und mehrere Leute rannten ihm hinterher.» Er habe sofort gewusst, dass etwas Schreckliches passiert sein musste.

«Ich bin sehr schockiert, dass dieser Mann ein achtjähriges Kind einfach so auf die Gleise geschubst hat», sagt der Augenzeuge weiter. «Wie kann man so etwas bloss tun?» Er müsse das jetzt verarbeiten. «Ich muss noch fürs Studium lernen, aber ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich bekomme diese Schreie einfach nicht mehr aus meinem Kopf.» Wenn er in Zukunft an einem Gleis stehen werde, werde er sich von nun an immer umdrehen, um nachzusehen, dass keiner hinter ihm stehe und aufs Gleis schubsen wolle.

Die Deutsche Bahn kündigte an, eine Sonder-Telefonnummer zur psychologischen Betreuung für Zeugen des Vorfalls freizuschalten. Eine weitere Zeugin sagte dem Hessischen Rundfunk, dass Menschen in Tränen zusammengebrochen seien. Es habe «dramatische Szenen» gegeben. Mehrere Reisende hätten medizinisch versorgt werden müssen.

Grosse Anteilnahme: Menschen haben am Bahnhof Blumen und Kerzen hingelegt. (29. Juli 2019) Foto: Armando Babani/Keystone

Erst am Samstag voriger Woche war im Bahnhof der niederrheinischen Stadt Voerde eine 34 Jahre alte Frau vor einen Regionalzug gestossen worden und ums Leben gekommen. Der 28-jährige Tatverdächtige – ein in Deutschland geborener Serbe – sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Der mutmassliche Täter und das Opfer kannten sich den Ermittlern zufolge ebenso wie im Frankfurter Fall nicht.