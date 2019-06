Heimreisende brauchen viel Geduld am Gotthard-Südportal

Um 11.30 Uhr vermeldete der Verkehrdienst Viasuisse den ersten Stau, daraufhin wuchs die Stau stetig. Viasuisse rechnete aufgrund von Statistiken, dass sich der Stau bis Mitternacht hartnäckig hält.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - in Höhe Faido Einfahrt gesperrt, Überlastung — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 1. Juni 2019

Wer sich die Wartezeit vor dem Gotthardtunnel ersparen will, kann alternativ über die A13 San Bernardino-Route fahren. Allerdings muss man auch hier abbremsen: Richtung Chur staute sich der Verkehr gegen Abend zwischen Rothenbrunnen und Reichenau. Gefragt war auch das Verladen: Beim Autoverlad Vereina in Sagliains betrug die Wartezeit eine halbe Stunde und beim Lötschberg in Goppenstein ebenfalls.

Stau auch am Sonntag

Am Sonntag dürften sich die Heimreisenden schon früher vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden treffen, schreibt Viasuisse. Der ersten Stau wird bereits ab 9 Uhr erwartet. Der Verkehrsinfodienst prognostiziert, dass der Stau zwischen 13 und 22 Uhr bis auf 12 Kilometer ansteigen wird. Gerechnet werden muss mit einer Wartezeit von mindestens 3 Stunden. Das definitive Stauende sei erst nach Mitternacht zu erwarten, heisst es weiter.