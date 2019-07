Hitze lässt in Zermatt Wassermassen ins Tal donnern

Grund für das urplötzliche Ansteigen des Baches war der Ausbruch einer Gletschertasche. Dieser unterirdische See, der Moränenmaterial wie Sand und Steine mitführt, ergoss sich in den Obergabelsee, der dann überlief.

Gletscherforscher David Volken führt den Vorfall auf die Hitze zurück. Damit sich so ein See bilden könne, brauche es eine Nullgradgrenze über 4000 Meter über Meer. «Sie lag nun mehrere Tage sogar auf über 5000 Metern», sagt der Glaziologe in einem Interview mit SRF. «Dass bei solchen Temperaturen so etwas passieren kann, davon muss man einfach ausgehen.»

Die aktuelle Hitzewelle führe zu einer intensiven Gletscherschmelze. Das Schmelzwasser sammelt sich unterirdisch an und findet früher oder später einen Weg ins Tal – plötzlich und unkontrolliert.

«Solche Gletschertaschen können mehrere Tausend oder sogar Zehntausend Kubikmeter Wasser enthalten», sagt Volken. Er rät, sich nicht zu nahe an Flüssen und Bächen aufzuhalten. «Wir können nicht in diese unterirdischen Gletscherseen blicken. Was dort passiert ist nicht vorhersehbar.»

Stollen sollen Schäden verhindern

Da mit der Klimaerwärmung die Gletscher dramatisch schrumpfen, steigt die Wahrscheinlichkeit solcher Naturkatastrophen. Als Folge der Gletscherschmelze können sich Gletscherseen bilden. Erst kürzlich fotografierte ein Bergsteiger am Mont Blanc einen neuen Gletschersee in einem Kessel auf 3000 Metern Höhe. Mittlerweile ist das Wasser unter den Gletscher versickert.

Im Juli 2018 gab es in der Simme bei Lenk ein von einem auslaufenden Gletschersee verursachtes Hochwasser. Ein Campingplatz und ein Restaurant wurden vorsorglich evakuiert. Das gleiche Phänomen gab es bereits im 2013 und 2011. Die Seen des Plaine-Morte-Gletschers werden nun seit mehreren Jahren mit Kameras und einer Pegelmessung überwacht. Diese lösen Alarm aus, wenn grosse Mengen Wasser zu erwarten sind.