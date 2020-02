In Dubai fährt die Zapfsäule zum Auto

In einer Stadt, in der fast alles bis vor die Haustür geliefert werden kann, von Lebensmitteln bis hin zu sauberer Wäsche, können sich die Einwohner Dubais nun mit einer App Treibstoff zu ihren Autos bringen lassen. Für fünf Dollar plus den Benzinpreis kommt der Tankwagen der Firm Cafu direkt zum Auto. Die unbegrenzte Nutzung des Services kostet pro Monat sieben Dollar.