«Ja, es ist wahr – Federer zieht nach Rapperswil. Freude herrscht»

In Rapperswil-Jona SG entsteht ein kleines Schmuckstück mit Seeanstoss. Die Parzelle Seegubel an der Zürcherstrasse in Kempraten ist eine der letzten freien Bauplätze mit Zugang zum Zürichsee und mit Blick aufs Schloss. Sie hat eine Fläche von 1,6 Hektaren und soll laut Experten 40 bis 50 Millionen Franken kosten.