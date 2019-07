Kompliment rettete entführte Triathletin

Jetzt hat ein Mann gestanden, sie angefahren und entführt zu haben. Fast sieben Stunden lang hält er Birli in einem abgelegenen Haus in seiner Gewalt. Dann fährt er sie nach Hause.

Die Polizei hat den Fall anhand ihrer Aussage und des Geständnisses des mutmasslichen Entführers rekonstruiert. Der Tathergang ähnelt tatsächlich einem Psychothriller: Nathalie Birli fährt auf einem Schotterweg durch den Wald im österreichischen Kumberg bei Graz, als ein roter Wagen sie anfährt. Der Fahrer steigt aus. Doch anstatt ihr zu helfen, schlägt er die 27-Jährige mit einem Holzstock nieder. Er fesselt sie mit Isolierband und zerrt sie in sein Auto. Dort verliert die 27-Jährige nach einem Schlag auf den Kopf das Bewusstsein.

«Als ich zu mir gekommen bin, war ich nackt und in einem alten Haus an einen Sessel gefesselt», sagt Birli der «Kronen-Zeitung». «Voller Hass» habe der Mann sie mit einem Messer bedroht, ihr zeitweilig die Augen verbunden und ihr Wein und Schnaps eingeflösst. «Dann hat er mich gezwungen, in eine Badewanne mit kaltem Wasser zu steigen, und wollte mich ertränken. Ich habs ihm ausgeredet.»