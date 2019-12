Krokodil beisst Pflegerin im Zoo Zürich in die Hand

Im Zoo Zürich musste ein männliches Philippinen-Krokodil erschossen werden. Es hatte am Montagabend eine Tierpflegerin gebissen, schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung. Sie habe das Gehege reinigen wollen, und dafür das Tier vom Bereich abgetrennt. Das Reptil schaffte es aus noch ungeklärten Gründen, die Frau in die Hand zu beissen.