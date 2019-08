Lachgas wird zum neuen Haschisch

Eine Droge also, und eine, die immer beliebter ist, weil leicht zu bekommen. Distickstoffmonoxid (N 2 O), das Zahnärzte schon seit dem 19. Jahrhundert zur Betäubung verwenden, entdeckte die Partyszene in den 1990er-Jahren. Dann ebbte der Trend ab, aber in jüngster Zeit suchen junge Menschen europaweit wieder häufiger den kleinen Kick. Meist schnüffeln sie das Gas aus den Ampullen, die zum Steifschlagen von Sahne dienen. Nach Festivals glänzen sie silbrig am Boden.

Seit 2016 kein Arzneimittel mehr

Der Stoff an sich ist legal, allerdings nicht zum Zwecke des Berauschens. Süchtig macht es nicht; die Gesundheitsgefahr bei gelegentlichem Gebrauch ist gering, Überdosierung kann zu Gefühllosigkeit, Nervenschäden und Lähmungen führen. In den Niederlanden wurde N 2 O 2016 nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs von der Arzneimittelliste gestrichen. Das eröffnete ein Feld für clevere Typen wie Deniz.

Der 25-Jährige mit dem Salafistenbart und den Militärklamotten weiss die Obrigkeit zu narren. Die fehlende Lizenz für den Strassenverkauf umgeht er mit einem Trick: Offiziell betreibt er nur einen Kurierdienst, der Onlinekäufer bedient. Für die Lieferung darf er sich eine Viertelstunde auf einem bestimmten Platz aufhalten, was sich durch die nächste mutmassliche Order um eine Viertelstunde verlängert und so weiter. Für die Polizei ist es zu aufwendig zu ermitteln, ob die Käufer im Netz bestellt haben oder nicht. Und die Beamten müssen die Gasflaschen, die sie in ihrer Hilflosigkeit manchmal konfiszieren, gleich wieder herausrücken, weil ihnen die gesetzliche Handhabe fehlt. Sein Anwalt sei «superteuer, aber auch supergut», sagte Deniz der Zeitung «Het Parool», juristisch scheint die Sache wasserdicht zu sein.

Nicht leicht, die Händler dranzukriegen

Die Stadt will jetzt einschreiten. Aber wie? Ein Verbot erscheint angesichts der Rechtslage als aussichtslos. Am ehesten liesse sich der Lachgashändler wohl stoppen, wenn man ihm die Erregung öffentlichen Ärgernisses nachweisen könnte. Aber das ist nicht leicht.

Denn Deniz hält sich, wie er in einem Youtube-Video grinsend erklärt, während er auf dem Motorroller seine Verkaufsstellen abfährt, ostentativ an alle erdenklichen Regeln: Die Lastenräder haben die vorgeschriebene Beleuchtung, die Gasflaschen sind wegen der Brandgefahr nur maximal zwei Kilo schwer, ihr Zischen wird mit einer Klappe gedämpft, um die Anwohner nicht zu stören. Einige seiner Männer sind für die «Sicherheit» rund um den Verkauf zuständig. Sogar Schaufel und Besen stehen überall bereit, um gebrauchte Ballonhüllen aufzukehren.