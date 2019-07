Liebesbetrug kostet Frau 160'000 Franken

Die Frau hat den unbekannten Mann in einer Online-Partnerbörse kennengelernt. In der Folge hat der Mann die Frau mit Liebesbekundungen überhäuft. Bald habe er der Frau geklagt, dass er anlässlich einer Geschäftsreise in finanzielle Nöte geraten sei, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte.