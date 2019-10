LKW-Tote: Polizei sucht nach zwei Brüder

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die beiden Männer in Nordirland befinden. Sie hätten aber auch Kontakte im benachbarten Irland.

Die Leichen von 31 Männern und acht Frauen waren am Mittwochmorgen in einem Industriegebiet östlich von London in einem Lastwagen-Kühlcontainer entdeckt worden. Der aus Nordirland stammende Chauffeur wurde festgenommen, er befindet sich in Untersuchungshaft. Dem 25-Jährigen werden Totschlag, Verschwörung zum Menschenhandel und Geldwäsche zur Last gelegt. Zahlreiche Opfer kamen offenbar aus Vietnam.