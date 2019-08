Mann tötet in Dietikon seine Frau

Die Polizei hat am gestrigen Montagnachmittag die Meldung erhalten, dass in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Dietikon eine tote Person liegt. Tatsächlich fanden die Polizisten in der Wohnung eine leblose 34-jährige Frau. Ihr 37-jähriger Ehemann wurde dringend verdächtigt und im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung im Kanton St. Gallen verhaftet, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Die Mordwaffe war vermutlich ein Messer.