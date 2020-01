Harry und Meghan verlieren ihre königlichen Titel

Auch Queen Elizabeth II veröffentlichte ein Statement, in dem sie betonte, dass «Harry, Meghan und Archie für immer sehr geliebte Mitglieder der Familie» seien. Sie erkenne die Schwierigkeiten, auf die das Paar in den vergangenen zwei Jahren gestossen sei, allerdings an und unterstütze deren Wunsch nach einem unabhängigeren Leben. Sie sei «besonders stolz, wie Meghan so schnell ein Mitglied der Familie geworden ist», so die Königin.

Nach Beratungen in der Königsfamilie gibt es nun eine Vereinbarung – sie ist deutlich: Demnach werden Harry und Meghan keine offiziellen Aufgaben für das Königshaus mehr übernehmen, auch nicht mehr für das Militär. Harry wird also in Zukunft wohl nicht mehr in Uniform zu sehen sein.

Harry und Meghan hatte auf ihrem Instagram-Account bekannt gegeben, dass sie beabsichtigten, die 2,4 Millionen Pfund an Steuergeldern zurückzuzahlen, die die Renovierung ihres Anwesens «Frogmore Cottage» gekostet hatte. Das Anwesen im Park von Windsor Castle werde aber weiterhin ihr Zuhause in Grossbritannien bleiben.