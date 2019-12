Kollisionen auf Schweizer Autobahnen fordern Verletzte

Drei Auffahrkollisionen kurz hintereinander ereigneten sich am Montag auf der Autobahn A2 in Zunzgen in Fahrtrichtung Basel. Sieben Personen wurden dabei verletzt, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilte.

Kurz vor 13 Uhr kam es zu einer ersten Auffahrkollision mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Unmittelbar danach kam es zu einer zweiten Auffahrkollision mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer dritten Auffahrkollision mit wiederum zwei beteiligten Fahrzeugen. Insgesamt waren bei den drei Kollisionen, verteilt auf die sieben Fahrzeuge, 19 Personen involviert.