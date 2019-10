Mann tötet vier Polizisten bei Messerattacke in Paris

Bei einem Messerangriff im Pariser Polizeipräsidium sind mindestens vier Polizisten getötet worden. Ein Mitarbeiter des Präsidiums griff Sicherheitskräfte mit einem Messer an, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten.

Er wurde daraufhin im Hof des Hauptquartiers der nationalen Polizei mit einer Schusswaffe tödlich verletzt. Zunächst gab es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund.

Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben Hinweisen nach, der Täter habe einen Konflikt mit Kollegen gehabt. Der französische Regierungschef Edouard Philippe begab sich zu dem Polizei-Hauptquartier, das in der Nähe der Pariser Kathedrale Notre-Dame liegt. Auch Präsident Macron wird im Polizeipräsidium erwartet. Er will seine geplante Reise zu der Stadt Rodez, im Süden des Landes, am späteren Nachmittag dennoch fortsetzen, heisst es in französischen Medien.