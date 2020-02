Mutmasslicher Vergewaltiger hat sich gestellt

Einer der beiden mutmasslichen Täter, die am 1. Februar an der Elsässerstrasse in Basel eine Frau vergewaltigt haben, hat sich am Mittwoch bei der Polizei gestellt. Dies teilte die Basler Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Bei dem Mann handelt es sich um einen 31-jährigen Portugiesen. Nach dem zweiten Tatverdächtigen werde nach wie vor gefahndet. Beim zweiten Täter handle es sich laut Staatsanwaltschaft mutmasslich um einen Jugendlichen.