Flugzeug stürzt in Wohnhaus – mindestens 15 Tote

Bei einem Flugzeugabsturz in Kasachstan sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. 66 Personen seien in teils kritischem Zustand in Krankenhäuser gebracht worden, teilten die örtlichen Behörden am Freitag mit. Die Maschine vom Typ Fokker 100 habe noch während des Starts in Almaty an Höhe verloren. Das Flugzeug habe eine Betonmauer durchbrochen, bevor es in ein zweistöckiges Gebäude gekracht sei. An Bord der Maschine von Bek Air seien 93 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder gewesen. Sie war auf dem Weg in die Hauptstadt Kasachstans Nursultan.