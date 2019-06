Partnerin mit Waffe bedroht – Täter in Amriswil festgenommen

Ein Mann bedrohte am Mittwoch in einer Wohnung in Amriswil seine Lebenspartnerin mit einer Pistole. Die Frau konnte die Flucht ergreifen. Die Polizei brachte den Täter dazu, sich zu ergeben.

Opfer und Täter blieben unverletzt, wie Andy Theler, Mediensprecher der Thurgauer Kantonspolizei, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Es handle sich um ein Beziehungsdelikt. Der Mann, ein Schweizer Mitte dreissig, soll seine Partnerin massiv bedroht haben.