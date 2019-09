Polizei-Tesla geht der Saft aus – während Verfolgungsjagd

Bei der Integration von Tesla-Fahrzeugen in den Polizei-Fuhrpark befinde man sich noch in einer sechsmonatigen Testphase, erklärt Bosques weiter. «Was das Aufladen betrifft, haben wir noch keine schriftlich festgelegte Regelung. Die Richtlinie aber ist, dass die Autos zu Schichtbeginn mindestens zur Hälfte aufgeladen sein müssen.» Das sei beim betroffenen Fahrzeug der Fall gewesen. Gemäss der Sprecherin hat der Vorfall keinen Einfluss darauf, wie die Leistung der Fahrzeuge zurzeit bewertet wird.

Our #FremontPDTesla is now officially deployed for service. The EV rolled out our front gate shortly after swing shift briefing and has already responded to a couple calls for service this afternoon. More Info:https://t.co/nOd6iSL7O7#EVPoliceCarpic.twitter.com/un2MEiM6xB

— Fremont Police Department (@FremontPD) March 26, 2019