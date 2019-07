Polizisten räumt Blockaden der Aktivisten in Zürich

Dutzende Klimaaktivisten haben am frühen Montagmorgen die Eingänge der Hauptsitze der Grossbanken Credit Suisse in Zürich und UBS in Basel besetzt. Sie errichteten Sitzblockaden und versperrten die Zugänge teils mit Velos und Pflanzenkübeln.

Der Haupteingang der Credit Suisse wurde schliesslich kurz nach 9.30 Uhr von der Polizei freigeräumt. Die Polizei hatte den Demonstranten zuvor bis 9 Uhr Zeit gegeben, das Gelände vor der Credit Suisse zu verlassen. Die Demonstranten leisten passiven Widerstand, wie die Stadtpolizei Zürich über Twitter mitteilt.