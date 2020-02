Quarantäne auf 14 Quadratmetern

Vom Schiff aus erstellten viele Passagiere auch neue Twitter-Konten, auf denen sie täglich über ihre Situation berichten. Sie teilen Bilder der Mahlzeiten und Wasserrationen, welche sie erhalten, aber auch die beunruhigenden Nachrichten über das Virus, die sie im Internet finden und wie sie bei sich selber nervös mehrmals täglich Fieber messen.

Am Montagmorgen gab es für viele Passagiere immerhin etwas Ablenkung, sie konnten dank der Zeitverschiebung die Oscar-Verleihung live schauen. Und sie erfuhren, dass ihnen die vollen Kosten für die Kreuzfahrt zurückerstattet werden.

Day 5: Winding down the day. I had a couple hours of bad anxiety. I took my temperature at least seven times today! I feel better now, and found out all passangers will have their cruise expenses refunded. Maybe I’ll watch @thefarewell now.

