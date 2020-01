«Bildzeitung, erste Seite: Rot am See. Das musst du nicht haben», sagt ein Mann, der sich im Café mit Freunden zu Frühstück getroffen hat. Vier Alteingesessene, die viele der Opfer seit Langem kannten. Einer aus der Frühstücksrunde wohnt direkt gegenüber vom Gasthaus. Er hat die Schüsse nicht gehört, aber weil er in der Bahnhofstrasse wohnt und im Telefonbuch steht, wurde er nur wenige Minuten später von der «Bild »angerufen.

Die vier haben alles, was sie mittlerweile über die Tat erfahren haben, besprochen. So soll die Mutter des mutmasslichen Täters mit ihren Kindern aus einer früheren Beziehung und zwei Enkeln auf der Durchreise gewesen sein. Die 56-Jährige wollte, so haben sie es gehört, am Samstag nach Ostdeutschland fahren zur Beerdigung ihrer Mutter. Die Frühstücksrunde hat auch über das Motiv gerätselt und die Frage, was jetzt aus dem Gasthaus wird. Als die vier schliesslich anfangen, sich auszumalen, wie der 26-jährige Sohn auf seine Eltern gezielt hat und manche der Opfer versucht haben müssen, ins Freie zu fliehen, verordnen sie sich schliesslich selbst einen Themenwechsel. Das ist eindeutig zu schrecklich.

«Rot am See ist paralysiert», sagt einer der Männer. Auf den ersten Blick geht das Leben am Tag danach seinen normalen Gang, die Leute machen Besorgungen, gehen zum Mittagessen. Aber alles wirkt an diesem Tag ein bisschen unwirklich. Am Vormittag werden die Menschen noch einmal aufgeschreckt: Der Polizei werden um Viertel vor elf Schüsse gemeldet, wieder in Rot am See. Bald darauf gibt die Polizei Entwarnung: Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, doch sei noch nicht einmal klar, ob wirklich Schüsse gefallen waren. Möglicherweise habe da jemand als Trittbrettfahrer Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen.

Das Fest des Sportvereins ist abgesagt

Am Freitag war schon kurzfristig der Comedy-Abend mit Uli Boettcher abgesagt worden, der im Bürgerhaus geplant war. Nicht die einzige Veranstaltung, die an diesem Wochenende ausfällt: Der TV Rot am See wollte am Sonntag im Bürgerhaus Sportabzeichen an alle erfolgreichen Teilnehmer des vergangenen Jahres verleihen. Nun hängt an der Tür des Bürgerhauses ein Ausdruck: Die Verleihung fällt wegen der Ereignisse vom Freitag aus.

Der «Deutsche Kaiser» war eine Sportgaststätte in einem historischen Sandsteinhaus, die besonders gerne von den Fussballern des TV Rot am See besucht wurde. Hier haben sie ihre Siege gefeiert, hier wurden Bierchen getrunken hat, Fussball geschaut und geraucht. Der Wirt soll ein grosser Fan des VfB Stuttgart gewesen sein. Seine 62-jährige Schwester und deren Mann haben dort immer wieder ausgeholfen. Die beiden lebten in einem Haus etwas unterhalb der Gaststätte.

«Das waren ganz sympathische Menschen. Rechtschaffende Leute», sagt eine ältere Dame, die nicht weit vom Tatort entfernt wohnt. Sie hat gerade lange mit einem befreundeten Ehepaar über das alles geredet. Am Ende fasst sie das ganze Drama in einem Satz zusammen: «Liebe Zeit, wer hätte das gedacht.»