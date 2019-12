Schnee bis auf 500 Meter: Jetzt ist der Winter da

Einschränkung Bahnverkehr: Wengen / Grindelwald - Kleine Scheidegg - Jungfraujoch https://t.co/NZKYohHYNQ — Railinfo SBB. (@railinfo_sbb) December 13, 2019

In einzelnen Regionen sorgen heftige Winde für einen Unterbruch bei weiteren Bergbahnen. Der Betrieb der Luftseilbahn Rotenfluebahn zwischen Rickenbach SZ (Rotenfluebahn) und Rotenflue (Mythenregion) ist eingestellt. Am stärksten wehte der Wind bis am Freitagmittag in Les Diablerets VD und auf dem Moléson FR, wo jeweils Böen von 135 km/h gemessen wurden, wie einer Aufstellung auf der Webseite von SRF Meteo zu entnehmen war. Auf La Dôle waren es 130 km/h, auf dem Titlis 119 km/h, auf dem Säntis 118 km/h. Auch in den Voralpen und im Flachland windete es teilweise kräftig. In Plaffeien FR und Vicques JU wurden Böen von 100 km/h registriert, über 90 km/h waren es in Bière VD, Altdorf UR, Elm GR und Courtelary BE.

Heftiger Schneefall führte auch im Schienenverkehr zu Problemen. So ist auf der Strecke Montreux Richtung Rochers-de-Naye der Bahnverkehr zwischen Haut-de-Caux und Rochers-de-Naye unterbrochen. Das gilt auch für die Bahnstrecke zwischen Tavannes und Le Noirmont im Jura, wie die SBB mitteilen. Zu Beeinträchtigungen kommt es zwischen Deitingen und Luterbach-Attisholz auf der Strecke Olten–Solothurn wegen eines Polizeieinsatzes.

Milder 3. Advent

Der Freitag startet mit teils kräftigem Föhn, welcher sich bis um die Mittagszeit herum abschwächen sollte. Im Flachland geht es am Vormittag jedoch erst richtig los. Ein starker bis stürmischer Südwestwind setzt ein. Es werden Böen bis zu 70 km/h erwartet, in exponierten und erhöhten Lagen auch mehr.

Nachdem sich die Wetterlage in der Nacht auf Samstag wieder etwas beruhigt, wird es am Samstag gar noch stürmischer als am Freitag. Im Flachland werden Windböen von 70 bis 90 km/h erwartet, auf den Bergen sind Orkanböen bis gegen 150 km/h möglich.

Bis am Sonntag nimmt der kräftige Südwestwind wieder ab. Es wird seltener nass, und vereinzelt kommen sogar erste Sonnenstrahlen zum Vorschein. Im Flachland dürfte es bewölkt bleiben. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 12 Grad.