Schüsse an Schule bei Los Angeles – eine Tote und mehrere Verletzte

Kurz vor 8 Uhr Ortszeit twitterte die Polizei in Santa Clarita Valley, den Bereich der Saugus High School zu meiden. Minuten später teilte sie mit, dass in der Schule Schüsse abgegeben worden seien.

Shooter at Saugus HS. Several injured. LASD resources on site and searching for suspect. Will be locking down area schools. Advise residents to shelter in place and report any suspicious activity

— Undersheriff Tim Murakami (@LASDMurakami) November 14, 2019