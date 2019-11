Polizei erschiesst Mann auf London Bridge

Scotland Yard teilte per Twitter mit, es handle sich um das frühe Stadium eines Vorfalls. Passanten wurden aufgefordert, den Anweisungen der Sicherheitskräfte zu folgen. In Videos, die in sozialen Netzwerken kursierten, waren fliehende Menschen zu sehen.

Die Polizei bestätigte, dass der Vorfall fünf Opfer gefordert hatte, darunter der Verdächtige, auf den die Polizei geschossen hatte.