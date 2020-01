Schwere Stürme fordern mindestens 10 Tote

Der Sheriff der Gemeinde Bossier (Louisiana) berichtete auf Facebook, dort habe ein Unwetter ein älteres Ehepaar das Leben gekostet. Der Sturm sei so heftig gewesen, dass er das Haus der Opfer zerstört und die Trümmer rund 60 Meter weit getragen habe.

Tornado damage at Midway in Logan County (Western Arkansas). pic.twitter.com/tH6pfIM7RI

Zahlreiche Bundesstaaten von Texas bis Michigan waren zudem von Hagel, starken Schneefällen und Blitzeis betroffen. Hunderttausende Menschen mussten ohne Strom auskommen. Mehr als 1000 Flüge wurden gestrichen, der Grossteil davon in Chicago, oder mussten einen Umweg fliegen.

Sometimes as the weather situation evolves, your flight plan does too.???? https://t.co/mm4OsvFr86pic.twitter.com/0RmKxfuthq

— Flightradar24 (@flightradar24) January 11, 2020