Zwei Tote nach Segelflugzeug-Absturz im Wallis

Das Unglück ereignete sich am Sonntagnachmittag, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilte. Das Segelflugzeug brach gegen 13.50 Uhr vom Flugplatz Sitten aus zu einem Flug über das Rhonetal auf. Aus momentan ungeklärten Gründen stürzte das Segelflugzeug oberhalb von Arbaz im Gebiet «Sex Noir» ab. Die Einsatzkräfte konnten das Flugzeug auf einer Höhe von cirka 2400 Metern über Meer in einem steilen Gelände lokalisieren.