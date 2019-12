Sexueller Übergriff in Allschwil: Krippenleiter sitzt in U-Haft

Der Leiter einer Kinderkrippe in Allschwil BL wurde in Untersuchungshaft genommen. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren wegen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen. Konkret geht es um einen Vorfall vom 6. Dezember, wie ein Sprecher der Baselbieter Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage zu Berichten in verschiedenen Medien sagte. Nun werde abgeklärt, ob es neben dem einen Kind noch weitere Opfer gibt.