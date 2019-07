«Sie ist scharf»: Trump und Epstein sprechen über Frauen

In den USA ist ein Video aufgetaucht, das den heutigen US-Präsidenten Donald Trump mit dem des Sexhandels beschuldigten Milliardär Jeffrey Epstein bei einer von Trumps Partys zeigt. Die am Mittwoch veröffentlichten Aufnahmen zeigen Epstein bei einer Feier mit Trump in dessen Golfclub Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida.