Spektakuläre Bilder zeigen Vulkanausbruch auf den Philippinen

Doch trotz der Gefahren zögern Leute in vielen Gemeinden, sie wollen nicht gehen. Am gefährlichsten ist die Lage auf der Vulkaninsel im See, in unmittelbarer Nähe des Kraters, von dort waren die Bewohner schon am Sonntag geflohen; doch am Dienstag wagten sich einige mit dem Boot wieder zurück, sie wollten noch Tiere retten, die sie zurücklassen mussten.

Als sie ankamen, sahen sie tote Kühe, von der Asche bedeckt. Vier lebende Pferde, die in ruhigen Zeiten dazu dienten, Touristen zum Krater zu bringen, konnten sie noch verladen und ans andere Ufer bringen, auch sie waren dick mit Schlamm bedeckt, wie der «Philippine Inquirer» berichtete. Einer der Bewohner, Aldrin Malapi, sagte, man brauche grössere Boote, um zu retten, was noch zu retten ist, ein Meter dick liege die Asche dort drüben, dennoch gäbe es noch überlebende Tiere, die Leute haben nicht viel ausser ihren Schweinen und Rindern, für sie riskieren sie viel.

Die Menschen wollen bei ihren Tieren ausharren

Andernorts klagte ein Bürgermeister, er könne seine Leute nicht dazu bewegen, ihre Häuser zu verlassen, auch sie wollten bei ihren Tieren bleiben, weil es alles ist, was sie haben. Der Staat will nichts riskieren und Todesfälle vermeiden, aber die Menschen sind hin und hergerissen zwischen Angst um ihr eigenes Leben und der Sorge um ihr Hab und Gut. Andere Leute nähern sich dem Vulkan, weil sie die einmalige Chance sehen, Fotos zu machen, auch das ist lebensgefährlich, wie Experten warnen.

Der Taal hat 43 Jahre lang geschlafen, doch am Sonntag war er mehr oder weniger abrupt erwacht. Eruptionsgewitter entladen sich, der Vulkan lässt Lavafontänen tanzen und spuckt riesige Aschewolken in den Himmel, der Staub steigt über 15 Kilometer hoch. Experten rechnen noch mit einer baldigen Steigerung seiner Aktivität, sie warnen vor einer «gefährlichen explosiven Eruption». Diese könne «jederzeit» geschehen, sagte Maria Antonia Bornas vom Institut für Vulkanologie und Seismologie in Manila.

Dies würde bedeuten: noch mehr Asche und fliegendes Gestein, womöglich grösseren Lavaflüsse und auch pyroklastische Ströme, das sind Glutwolken, die sich rasend schnell bewegen und als extrem gefährlich gelten.

Dutzende Erdbeben und Spalten

Noch ist es nicht so weit, aber wie aktiv dieser Vulkan ist, zeigen nicht nur dutzende Erdbeben, die es nun jeden Tag in der Gegend gibt. An mindestens 16 Orten sind Spalten aufgerissen, das philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie hat sie in ihrem jüngsten Bulletin vom 14. Januar, 13 Uhr Ortszeit, alle aufgelistet.